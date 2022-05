Viterbo, tragedia al poligono di tiro: uomo ucciso da un colpo partito dalla sua pistola (Di sabato 28 maggio 2022) Succede in provincia di Viterbo, a Tuscania, dove un uomo di 60 anni è deceduto per un colpo partito dalla pistola che stava maneggiando all’interno di un poligono di tiro. Gli inquirenti vogliono capire cosa sia accaduto davvero e, dunque, ogni ipotesi resta aperta: dall’incidente al gesto volontario. Quest’ultima è la pista privilegiata dai carabinieri. La vittima, che era un medico di famiglia, è deceduta all’ospedale di Belcolle dove era stata portata subito e ricoverata in condizioni gravi, fin dall’arrivo disperate. Il colpo ha raggiunto l’uomo direttamente in faccia, causandogli lesioni gravissime. Ora chi indaga sta facendo rilievi al poligono e ascoltando i presenti per raccogliere quante più ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Succede in provincia di, a Tuscania, dove undi 60 anni è deceduto per unche stava maneggiando all’interno di undi. Gli inquirenti vogliono capire cosa sia accaduto davvero e, dunque, ogni ipotesi resta aperta: dall’incidente al gesto volontario. Quest’ultima è la pista privilegiata dai carabinieri. La vittima, che era un medico di famiglia, è deceduta all’ospedale di Belcolle dove era stata portata subito e ricoverata in condizioni gravi, fin dall’arrivo disperate. Ilha raggiunto l’direttamente in faccia, causandogli lesioni gravissime. Ora chi indaga sta facendo rilievi ale ascoltando i presenti per raccogliere quante più ...

