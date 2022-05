Un giorno in pretura: stasera su Rai3 il processo per la morte di Mario Cerciello Rega (Di sabato 28 maggio 2022) Un giorno in pretura torna stasera su Rai3, alle 00:25, con la nuova puntata di stagione, che si occuperà del processo amGabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder per la morte di Mario Cerciello Rega. Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà della seconda parte del processo, per l'omicidio di Mario Cerciello Rega, a carico dei due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Si farà luce sui fatti avvenuti a Trastevere nelle ore precedenti al delitto, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, quando i due turisti si sono ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022) Unintornasu, alle 00:25, con la nuova puntata di stagione, che si occuperà delamGabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder per ladi. Unintornasualle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà della seconda parte del, per l'omicidio di, a carico dei due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Si farà luce sui fatti avvenuti a Trastevere nelle ore precedenti al delitto, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, quando i due turisti si sono ...

Advertising

ilgiovanemassi : @VincenzoOrab96 Se vanno ai supplementari si va a sovrapporre ad 'un giorno in pretura' Bel casino - gold3nwitch : Forse qua sopra pensate di essere a un giorno in pretura altrimenti non me lo spiego - Stefano83mn : @stelic84 @Fedoraquattroc2 Non c'è scadenza..ah ma aspetta che si organizzi Norimberga 2 poi vedi...spero lo faccia… - AleDV_Duffman : @_poggy Vedo già coagularsi un format a metà tra Un giorno in pretura e Amici. - marescotti31 : Miglior episodio di un giorno in pretura che abbia mai visto, ha già battuto il mio preferito su Pacciani #johnnydeppvsamberheard -