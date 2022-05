(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - Parlando di un possibile viaggio a Mosca, il segretario della Lega, Matteo"hato un precedente storico che gli fa onore, che è quello di Giorgio La. E quindi, se l'esempio storico lo ha riflettuto bene, deve sapere che dopo quel viaggio per Lasiledella, ma la Democrazia cristiana non lo". Così all'Adnkronos Gianfranco, presidente di 'Verde è popolare'.

Advertising

Il Sannio Quotidiano

... del quale sperimentiamo in queste settimane di guerra ini tragici risultati. Due aspetti ...della Rete dei Comunisti e di diverse altre realtà tra le quali REDH e l'Associazioneper un ...... come quello di un drago cinese, spaventoso nei momenti di furore ma con due occhie umani, ...rende omaggio alle vittime delle mafie guardando al futuro delle prossime generazioni L'... Ucraina: Rotondi, 'Salvini evoca La Pira, si aprirono porte santità ma Dc non lo ricandidò' se l’esempio storico lo ha riflettuto bene, deve sapere che dopo quel viaggio per La Pira si aprirono le porte della santità, ma la Democrazia cristiana non lo ricandidò”. Così all’Adnkronos ...Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di San Miniato del prossimo 30 maggio, sarà discussa una mozione condivisa dai gruppi di opposizione ...