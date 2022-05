Ucraina, Meloni: "Salvini a Mosca? No crepe in Occidente" (Di sabato 28 maggio 2022) Taranto, 28 maggio 2022 "Immagino che se Salvini andrà in Russia, credo che ne parlerà col Governo di cui fa parte. Non ho i contorni di questa decisione. Noi però abbiamo bisogno di una postura ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Taranto, 28 maggio 2022 "Immagino che seandrà in Russia, credo che ne parlerà col Governo di cui fa parte. Non ho i contorni di questa decisione. Noi però abbiamo bisogno di una postura ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordi… - tigrelt : RT @PapagniGrace: Eh già già lo sappiamo cara Oppofinzione l’Ordine Mondiale Ucraina, Meloni: 'Salvini in Russia? Attenzione a non dare s… - andy43805264 : RT @PapagniGrace: Eh già già lo sappiamo cara Oppofinzione l’Ordine Mondiale Ucraina, Meloni: 'Salvini in Russia? Attenzione a non dare s… - Nadia40081344 : @laetranger Mi piacerebbe sapere chi sono i veri no UE no euro, fin'ora ho visto solo buffoni, spingevano anche Mel… - Affaritaliani : Ucraina, Meloni: 'Salvini a Mosca? No crepe in Occidente' -