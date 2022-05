Ucraina | il live blog con le notizie più importanti della 94esima giornata di guerra

(Di sabato 28 maggio 2022) Sono passati 94 giorni dall’inizio dell’invasione russa in. Il leaderCecenia Ramzan Kadyrov ha annunciato la conquistalinea di contatto a Severodonetsk, che avrebbe bloccato «la marmaglia dei Banderites» ucraini nella città. Intanto, il leghista Matteo Salvini ribadisce la sua intenzione di recarsi a Mosca, mentre Kiev annuncia la ritirata delle truppe nemiche nella regionedel Lugansk (est). 09.00 – Kiev, i russi si sono ritirati a Severodonetsk Il capo dell’amministrazione militare regionale, Serhii Gaidai, ha annunciato su Telegram che l’esercito russo avrebbe subito perdite significative nell’area di Severdonetsk, Toshkivka e Oskolonivka, nella regionedel Lugansk (est), in seguito alle quali sarebbe stato costretto a ritirarsi. ...

La Russia «sta pianificando una vittoria su larga scala» in Ucraina, «entro l'autunno». Oltre a ciò, «potrebbe tentare nuovamente di conquistare la capitale, Kiev». Lo avrebbero affermato dei ...