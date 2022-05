Ucraina, crolla il mito delle armi di precisione: i missili russi finiscono nei tinelli e allo zoo. Soldati costretti a comprarsi bende e anfibi (Di sabato 28 maggio 2022) In principio era il trattore ucraino che trainava un carro armato russo a secco di benzina. Durante la prima fase dell’invasione quell’immagine divenne il simbolo stesso di tutte le certezze sulla possibilità di resistere all’invasione iniziata il 24 febbraio. Tre mesi dopo fa paura la schiacciante avanzata delle truppe russe sul Donbass e per esorcizzarla in qualche modo quelle ucraine si scambiano di tutto, specie le foto in cui si fanno beffe del nemico, da vedere e rivedere per volgere in ridicolo la ferocia che li aspetta: Tra le tante, spiccano quelle di propulsori e missili inesplosi rimasti conficcati nei posti più improbabili, compreso uno zoo dove uno stranito “bisonte europeo” bruca l’erba incurante del pericolo. Ci sono razzi caduti su una stalla facendo strage di mucche. Ci sono cimiteri di campagna, dove per definizione non c’era anima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) In principio era il trattore ucraino che trainava un carro armato russo a secco di benzina. Durante la prima fase dell’invasione quell’immagine divenne il simbolo stesso di tutte le certezze sulla possibilità di resistere all’invasione iniziata il 24 febbraio. Tre mesi dopo fa paura la schiacciante avanzatatruppe russe sul Donbass e per esorcizzarla in qualche modo quelle ucraine si scambiano di tutto, specie le foto in cui si fanno beffe del nemico, da vedere e rivedere per volgere in ridicolo la ferocia che li aspetta: Tra le tante, spiccano quelle di propulsori einesplosi rimasti conficcati nei posti più improbabili, compreso uno zoo dove uno stranito “bisonte europeo” bruca l’erba incurante del pericolo. Ci sono razzi caduti su una stalla facendo strage di mucche. Ci sono cimiteri di campagna, dove per definizione non c’era anima ...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, crolla il mito delle armi di precisione: i missili russi finiscono nei tinelli e allo zoo. Soldati costret… - Dome689 : Con la guerra in Ucraina crolla l’export dell’Italia in Russia, male anche le vendite in Cina - infoitinterno : Con la guerra in Ucraina crolla l’export dell’Italia in Russia, male anche le vendite in Cina - NinaStratulat : I sorci abbandonano la nave che crolla a picco! Poroshenko sta cercando di lasciare l'Ucraina per andare in Polonia… - Frankf1842 : RT @fanpage: Il conflitto in Ucraina abbatte l'export italiano in Russia, che non brilla nemmeno in Cina. A riportare questi dati preoccupa… -