(Di sabato 28 maggio 2022) Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Gli anni di piombo, che nella strage di Piazza della Loggia trovarono uno dei loro momenti più vigliacchi e crudeli, hanno segnato profondamente la nostra storia repubblicana. Furono un vero e proprio attacco armato alla società, alle istituzioni e alla democrazia, perpetrato attraverso atti criminali sciagurati e imperdonabili. Enorme è il numero delle donne, degli uomini e dei bambini travolti dalla ferocia delle bombe e dei proiettili, e ancora più grande è la cifra delle sofferenze che quell'orrore lacerante ci ha lasciato. Non: è l'che questo anniversario impone alle nostre coscienze, insieme al dovere di contrastare con fermo rigore e massima severità ogni nuova forma di violenza o di terrore, in Italia e nel resto del mondo". Lo scrive il presidente del Senato, ...

TV7Benevento : Terrorismo: Casellati, 'non dimenticare imperativo morale' - -

Ecco quindi - prosegue Casellati - che commemorare vuol dire raccontare l'orgogliosa solidarietà di un Paese che non volle mai darsi per vinto ed anzi seppe trovare nella coesione dei suoi cittadini ...