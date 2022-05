Soleil Sorge e i mille progetti dopo il Gf: Wendy Kay, mamma orgogliosa (Di sabato 28 maggio 2022) Soleil Sorge, dal Grande Fratello al ritorno all’Isola dei Famosi al brand di bikini e bandane: è l’orgoglio di mamma Wendy Soleil Sorge dopo il Grande fratello Vip ha riscosso un grande successo dal punto di vista lavorativo. Subito dopo il reality ha fatto il giudice a La Pupa e Il Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso su Italia1. E durante il reality Mediaset è stata a lungo la favorita del pubblico, protagonista insieme ad Alex Belli di un’amicizia speciale, di cui si è parlato durante la permanenza di Belli nella casa e poi anche quando l’attore è uscito dal gioco. Il loro rapporto oggi è naufragato, è recente la lite a colpi di tweet tra i due. Si sa anche che il prossimo impegno in tv per Sole sarà all’Isola dei Famosi dove torna ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022), dal Grande Fratello al ritorno all’Isola dei Famosi al brand di bikini e bandane: è l’orgoglio diil Grande fratello Vip ha riscosso un grande successo dal punto di vista lavorativo. Subitoil reality ha fatto il giudice a La Pupa e Il Secchione, il programma condotto da Barbara D’Urso su Italia1. E durante il reality Mediaset è stata a lungo la favorita del pubblico, protagonista insieme ad Alex Belli di un’amicizia speciale, di cui si è parlato durante la permanenza di Belli nella casa e poi anche quando l’attore è uscito dal gioco. Il loro rapporto oggi è naufragato, è recente la lite a colpi di tweet tra i due. Si sa anche che il prossimo impegno in tv per Sole sarà all’Isola dei Famosi dove torna ...

Advertising

361_magazine : Soleil Sorge, dal Grande Fratello al ritorno all'Isola dei Famosi al brand di bikini e bandane: è l'orgoglio di mam… - tudifrudi : Cartolina numero 8: Soleil Sorge, un ponte tra l’Abruzzo e L.A. - MariluceBardi : RT @comefossite: Guardando l’#isola per la prima volta in questa stagione di cui non me ne fregava ncazz solo perché attendo l’annuncio del… - zazoomblog : Soleil Sorge versione contadina bollente: il vestito si apre e si vede tutto - #Soleil #Sorge #versione #contadina - duca1072 : RT @adoroiltrashh: Anche oggi soleil anastasia sorge ha marcato il territorio #solphie #SoleArmy -