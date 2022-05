Roland Garros 2022, Sinner agli ottavi di finale. Sonego out (Di sabato 28 maggio 2022) Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L'azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6 - 3, 7 - 6 (8 - 6), 6 - 3 in 2h51'. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Jannikdidel. L'azzurro, testa di serie numero 11, al terzo turno ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6 - 3, 7 - 6 (8 - 6), 6 - 3 in 2h51'. ...

