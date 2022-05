Patch Adams | la terapia del sorriso

(Di sabato 28 maggio 2022) Settantasette anni fa, il 28 maggio del 1945, nasceva Hunter Doherty ‘, a Washinton. Viene considerato il padre della Clown-: un approccio olistico ai pazienti negli ospedali che da anni, ormai, ispira i clown in corsia di tutto il mondo. Ha rivoluzionato l’approccio classico alla medicina tradizionale.: la rivoluzione tra le corsieparte da una considerazione: ridere è contagioso, prima di poter curare la malattia bisogna che il paziente stia bene, perché le persone con una mente forte guariscono più velocemente. Affermava che la salute si basa sulla felicità. Non autorizzato, si introduceva tra le corsie a partire già dal primo anno di università, mentre l’accesso agli studenti veniva consentito a partire dal terzo anno, ma lui voleva stare ...

Advertising

mariobianchi18 : Il #28maggio 1945 è nato Hunter Adams detto #Patch. Ideatore di una speciale terapia, quella del sorriso:… - WonderfulSpace4 : RT @Dida_ti: La cura degli altri, la cura del mondo, dell'ambiente... il 'Taking-Care' deve diventare la vera strada... Patch Adams #28ma… - bng2617 : RT @Dida_ti: La cura degli altri, la cura del mondo, dell'ambiente... il 'Taking-Care' deve diventare la vera strada... Patch Adams #28ma… - ziaiaia3 : RT @Dida_ti: La cura degli altri, la cura del mondo, dell'ambiente... il 'Taking-Care' deve diventare la vera strada... Patch Adams #28ma… - barbaraluna25 : RT @Dida_ti: La cura degli altri, la cura del mondo, dell'ambiente... il 'Taking-Care' deve diventare la vera strada... Patch Adams #28ma… -

Vivicentro

Questa celebre battuta è pronunciata da Robin William nel film "". Se nella vita reale, un giovane medico americano negli anni '60, l'abbia detta per davvero è un'altra storia. ...Faccio mia la frase di: 'Se si cura una malattia, si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso, si vince qualunque esito abbia la terapia'. E devo dire che ... Personaggi nati il 28 maggio ricordati ancora oggi Settantasette anni fa, il 28 maggio del 1945, nasceva Hunter Doherty ‘Patch‘ Adams, a Washinton. Viene considerato il padre della Clown-terapia: un approccio olistico ai pazienti negli ospedali che da ...Cuneo. Il sole è sorto alle 5:46 e tramonta alle 21:08. Durata del giorno quindici ore e ventidue minuti. 1961 – Nasce Amnesty International. «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignit ...