Padova-Catanzaro domani in tv: orario e diretta streaming Playoff Serie C 2021/2022 (Di sabato 28 maggio 2022) L’orario e la diretta tv e streaming di Padova-Catanzaro, match valevole per le semifinali di ritorno dei Playoff nazionali del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Confronto ancora apertissimo visto lo 0-0 dell’andata in cui le due squadre non si sono fatte male a vicenda. Si deciderà tutto all’Euganeo, dove le due squadre andranno a caccia di un post in finale. La partita andrà in scena nella giornata di domani, domenica 29 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Sky Sport. IL REGOLAMENTO DEI Playoff: CHI PASSA IN FINALE SITO LEGA PRO SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) L’e latv edi, match valevole per le semifinali di ritorno deinazionali del campionato italiano di. Confronto ancora apertissimo visto lo 0-0 dell’andata in cui le due squadre non si sono fatte male a vicenda. Si deciderà tutto all’Euganeo, dove le due squadre andranno a caccia di un post in finale. La partita andrà in scena nella giornata di, domenica 29 maggio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e su Sky Sport. IL REGOLAMENTO DEI: CHI PASSA IN FINALE SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

infoitsport : Padova – Catanzaro, arbitra Rutella di Enna: quarto uomo Cascone - infoitsport : Palermo ad un passo dalla finale dei play off, per i bookmakers Padova favorito su Catanzaro - UsCatanzaroNET : Catanzaro già in Veneto per preparare Padova - PaoloTroia3 : RT @PadovaCalcio: Prevendita Padova-Catanzaro di domenica 29/05 ore 19:00: 6543 biglietti emessi, 1418 ospiti, Tribuna Est esaurita, biglie… - reddist92 : RT @PadovaCalcio: Prevendita Padova-Catanzaro di domenica 29/05 ore 19:00: 6543 biglietti emessi, 1418 ospiti, Tribuna Est esaurita, biglie… -