Advertising

FGuardiella : Golden Gala 2022 - Nepi Molineris: “Il dovere degli uomini di sport è nel saper cogliere i segnali. Jacobs è la pep… - SporteSaluteSpA : ?? Golden Gala 2022 - Nepi Molineris: “Il dovere degli uomini di sport è nel saper cogliere i segnali. Jacobs è la p… -

leggo.it

(dg Sport e Salute): 'wi - fi free a Piazza di Siena per studio o smart working, oltre all'attività fisica'. La parola chiave è: connessione. Tra i grandi eventi sportivi e le persone - ...Tanti infatti i progetti in cantiere, da quelli allo studio con Sport e Salute, presente con il Direttore Generale Diego, ai più futuribili, come accennato dal massimo dirigente di ... Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «wi-fi free a Piazza di Siena per studio o smart working» Nepi Molineris (dg Sport e Salute): «wi-fi free a Piazza di Siena per studio o smart working, oltre all'attività fisica». La ...ROMA - La parola chiave è: connessione. Tra i grandi eventi sportivi e le persone, creando quell'effervescenza sociale, culturale e ...