Napoli, due giocatori dicono no al rinnovo (Di sabato 28 maggio 2022) Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz sono sempre più in bilico al Napoli. Il Mattino racconta che i due giocatori hanno respinto l’ultima... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Kalidou Koulibaly e Fabiàn Ruiz sono sempre più in bilico al. Il Mattino racconta che i duehanno respinto l’ultima...

Advertising

pisto_gol : In Roma-Napoli del 25.10.1987, un gestaccio di Bagni verso la Curva Sud ruppe il rapporto di amicizia tra le due ti… - CiroNoEuro : Immagino parli per il Centro Nord Stato della Chiesa e Due Sicilie* invece da secoli erano Stati dotati di propria… - infoitsport : Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora sugli esterni: due nomi dalla Serie A - KekkoN1926 : @Napoli_Report @sscnapoli assolutamente una falsità, il napoli offre 3 milioni e due babbà - Mistermercatoi1 : #SerieA = #Napoli, fumata nera per i rinnovi di #Koulibaly e #FabianRuiz I due hanno rifiutato la riduzione dell'in… -