Moto3, GP Italia: Deniz Oncu firma la pole, Foggia in prima fila - News (Di sabato 28 maggio 2022) E' il turco Deniz Oncu , il poleman del Gran Premio d'Italia al Mugello per la classe Moto3 . In sella alla KTM, il turco del team Tech3 ha ottenuto un tempo di 1'56.811 chiudendo davanti a tutti e ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) E' il turco, ilman del Gran Premio d'al Mugello per la classe. In sella alla KTM, il turco del team Tech3 ha ottenuto un tempo di 1'56.811 chiudendo davanti a tutti e ...

Advertising

DanieleFassina : RT @P300it: Moto3 | GP Italia 2022, Qualifiche: Deniz Öncü è ancora in pole position, Foggia è terzo ? di Matteo Gaudieri ?? - bonosjrvm : Resultado MOTOGP: parrilla de salida GP Italia Mugello 28-5-2022 #ItalianGP #MotoGP #Moto2 #Moto3 #MotoE #QP… - motosprint : Da Moto3 a Moto2: Dennis Foggia pensa a Italtrans - News - LiveGPit : #Moto3 GP Italia 2022, qualifiche: pole per Deniz Oncu, Foggia in prima fila ?? @fabrizio_livegp - P300it : Moto3 | GP Italia 2022, Qualifiche: Deniz Öncü è ancora in pole position, Foggia è terzo ? di Matteo Gaudieri ??… -