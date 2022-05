Modica, lieto fine per la gita scolastica in treno: bambini felici (Di sabato 28 maggio 2022) Modica – lieto fine per la gita scolastica dei circa 60 bambini di tre classi di seconda elementare di una scuola di Modica. Trenitalia ha subito dopo predisposto un altro treno che ha accompagnato i restanti bambini a Pozzallo.A darci la notizia sono stati nuovamente alcuni genitori dei bambini che ieri mattina ci avevano segnalato la storia.I bambini che non erano riusciti a salire sul treno per mancanza di posti sono stati poi fatti salire su un altro treno che Trenitalia ha predisposto per risolvere il piccolo inconveniente che avete provocato un velo di delusione nei bambini che dovevano fare il primo viaggio in treno da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)per ladei circa 60di tre classi di seconda elementare di una scuola di. Trenitalia ha subito dopo predisposto un altroche ha accompagnato i restantia Pozzallo.A darci la notizia sono stati nuovamente alcuni genitori deiche ieri mattina ci avevano segnalato la storia.Iche non erano riusciti a salire sulper mancanza di posti sono stati poi fatti salire su un altroche Trenitalia ha predisposto per risolvere il piccolo inconveniente che avete provocato un velo di delusione neiche dovevano fare il primo viaggio inda ...

