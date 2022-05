LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: siamo a metà gara, fra poco Stefanie Horn (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31 Bella prova per Eva Tercelj, campionessa mondiale 2019, che in 110.34 si prende la seconda piazza e si qualifica per la finale. 9.29 Quarto crono per l’olandese Martina Wegman, in 112.76; in finale anche Monica Doria Vilarrubla. 9.27 La slovacca Eliska Mintalova è terza in 111.88. Corinna Kuhnle è la prima qualificata. 9.25 La francese Romane Prigent è decima e ultima in 129.47. siamo a metà della semifinale, arrivano ora le favorite per l’approdo in finale. 9.23 Alto anche il tempo dell’austriaca Viktoria Wolffhardt, in 123.18. 9.21 La ceca Galuskova è ottava ed ultima in 124.25, anche a causa di due penalità inflitte lei. 9.18 Cambio della guardia in testa! La Kuhnle mette il naso avanti in 108.81, tempo di tre secondi migliore della Vilarrubla! Tocca adesso ad Antonie ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 Bella prova per Eva Tercelj, campionessa mondiale 2019, che in 110.34 si prende la seconda piazza e si qualifica per la finale. 9.29 Quarto crono per l’olandese Martina Wegman, in 112.76; in finale anche Monica Doria Vilarrubla. 9.27 La slovacca Eliska Mintalova è terza in 111.88. Corinna Kuhnle è la prima qualificata. 9.25 La francese Romane Prigent è decima e ultima in 129.47.della semifinale, arrivano ora le favorite per l’approdo in finale. 9.23 Alto anche il tempo dell’austriaca Viktoria Wolffhardt, in 123.18. 9.21 La ceca Galuskova è ottava ed ultima in 124.25, anche a causa di due penalità inflitte lei. 9.18 Cambio della guardia in testa! La Kuhnle mette il naso avanti in 108.81, tempo di tre secondi migliore della Vilarrubla! Tocca adesso ad Antonie ...

