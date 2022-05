LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: APOTEOSI ITALIA! ORO STEFANIE HORN, ARGENTO GIOVANNI DE GENNARO (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:21 E’ di un’altra categoria il ceco Prskavec che vince la MEDAGLIA D’ORO con 96.35. Comunque spettacolare ARGENTO per GIOVANNI De GENNARO, che replica il piazzamento dell’ultimo europeo. 13:18 Oschmautz è dietro! Discesa comunque fenomenale dell’austriaco, che con una penalità chiude secondo con un totale di 99.45. Ora è il turno del grande favorito, il campione olimpico Prskavec. 13:17 Run finale pulita, precisa, potente e senza penalità. Super tempo per De GENNARO che si piazza in prima posizione provvisoria con 97.67. Medaglia certa, ci sarà solo da capire quale sarà il colore. 13:15 GRANDISSIMO GIOVANNIIIIIII! CHE ITALIA!!!!!!! DISCESA FENOMENALE PER L’AZZURRO! PRIMA POSIZIONE! 13:14 Il padrone di casa ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:21 E’ di un’altra categoria il ceco Prskavec che vince la MEDAGLIA D’ORO con 96.35. Comunque spettacolareperDe, che replica il piazzamento dell’ultimo europeo. 13:18 Oschmautz è dietro! Discesa comunque fenomenale dell’austriaco, che con una penalità chiude secondo con un totale di 99.45. Ora è il turno del grande favorito, il campione olimpico Prskavec. 13:17 Run finale pulita, precisa, potente e senza penalità. Super tempo per Deche si piazza in prima posizione provvisoria con 97.67. Medaglia certa, ci sarà solo da capire quale sarà il colore. 13:15 GRANDISSIMOIIIIII! CHE!!!!!! DISCESA FENOMENALE PER L’AZZURRO! PRIMA POSIZIONE! 13:14 Il padrone di casa ...

zazoomblog : LIVE Canoa slalom Europei 2022 in DIRETTA: cominciano le finali grandi ambizioni azzurre con Horn e De Gennaro -… - darthspectvr : sono al mio fottuto limite ve lo giuro vado in canoa però non per vedere live l’episodio ma per menarli just because -