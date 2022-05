Le più belle canzoni di Rkomi | da La Coda Del Diavolo a Insuperabile

Leggi su optimagazine

(Di sabato 28 maggio 2022) Le piùdici insegnano che non esiste soltanto il bianco e il nero. Se nel suo petto pulsa un cuore rap, Mirko Manuele Martorana – questo il nome di battesimo – è l’esempio di quanto ogni stile sia pieno di sfumature. Non solo barre e dissing:ha un animo indie che non si congela in un genere asettico e preconfezionato. Lo ha dimostrato a Sanremo, quest’anno, quando oltre alla potenteha scelto di omaggiare Vasco Rossi con le cover di Fegato, Fegato Spappolato e Cosa Succede In Città in compagnia della superband Calibro 35. LaDelfeat. Elodie (2021) Da una parte una delle popstar più promettenti della scena italiana, dall’altra un cantautore ispirato. Il risultato è LaDel ...