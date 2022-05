Lazio, Leiva: «Con i biancocelesti è finita, ma forse resto in Italia» (Di sabato 28 maggio 2022) Lucas Leiva, ormai ex centrocampista della Lazio, ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni del brasiliano Lucas Leiva, presente a Parigi per la finale di Champions, ha parlato del suo futuro. Queste le parole del brasiliano, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: FUTURO – «Io ancora in Italia? La mia avventura con la Lazio è finita. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’Italia è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mia famiglia è abituata. Vediamo in futuro se ci sarà la possibilità di continuare da voi; non è scontato, magari potrei anche rimanere». CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Lucas, ormai ex centrocampista della, ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni del brasiliano Lucas, presente a Parigi per la finale di Champions, ha parlato del suo futuro. Queste le parole del brasiliano, rilasciate ai microfoni di Sky Sport: FUTURO – «Io ancora in? La mia avventura con la. Ora devo aspettare, vado in vacanza e vediamo. L’è stato un paese che mi ha fatto stare benissimo dal primo giorno, la mia famiglia è abituata. Vediamo in futuro se ci sarà la possibilità di continuare da voi; non è scontato, magari potrei anche rimanere». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

