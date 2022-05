La fortuna: trama, cast e quando va in onda la serie tv su Rai1 (Di sabato 28 maggio 2022) La fortuna, la miniserie spagnola ispirata al graphic novel El Tesoro del Cisne Negro, andrà in onda su Rai Uno il 30 ed il 31 maggio 2022 alle ore 21:25. Il protagonista è Alex Ventura, un giovane diplomatico che si ritroverà, suo malgrado, a diventare il capo di una missione a dir poco impossibile, ovvero recuperare il tesoro di un sottomarino rubato da Frank Wild. Quest'ultimo è un giramondo che depreda il patrimonio delle profondità marine. La fortuna, Fiction Rai1: trama della miniserie La trama de La fortuna ruota intorno al recupero del relitto trovato in fondo al mare e ritenuto quello di una nave spagnola affondata dalla marina britannica al largo delle coste portoghesi nel 1804 e che è uno dei tesori perduti ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022) La, la minispagnola ispirata al graphic novel El Tesoro del Cisne Negro, andrà insu Rai Uno il 30 ed il 31 maggio 2022 alle ore 21:25. Il protagonista è Alex Ventura, un giovane diplomatico che si ritroverà, suo malgrado, a diventare il capo di una missione a dir poco impossibile, ovvero recuperare il tesoro di un sottomarino rubato da Frank Wild. Quest'ultimo è un giramondo che depreda il patrimonio delle profondità marine. La, Fictiondella miniLade Laruota intorno al recupero del relitto trovato in fondo al mare e ritenuto quello di una nave spagnola affta dalla marina britannica al largo delle coste portoghesi nel 1804 e che è uno dei tesori perduti ...

Advertising

infoitcultura : La fortuna, fiction Rai 1: cast, trama e anticipazioni della miniserie. Quando va in onda - Mauxa : Serie tv La Fortuna, 1° stagione con Alvaro Mel e Stanley Tucci - Paola7018 : @nandacomment Per fortuna è un dottore, non capisce neanche che viene ingannato e la faccia di Seher scocciata quan… - Rominacapponi : @AmKatic27 Mi sconvolge che però chi ha deciso è andato comunque avanti ad oltranza. MAH. Fortuna loro che anche su… - rikcristil : RT @dituttounpop: Il 30 e 31 maggio su Rai 1 la miniserie #LaFortuna di Alejandro Amenabar -