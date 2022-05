Griglia di partenza MotoGP, GP Italia 2022: Di Giannantonio in pole position davanti a Bezzecchi e Marini. Bagnaia 5° (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito del Mugello. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in terra toscana, lungo una delle piste più iconiche dell’intero calendario. Si è assegnata la pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani, i centauri non si sono risparmiati sul giro secco e il Gran Premio si preannuncia particolarmente infuocato. Fabio Di Giannantonio ha conquistato la pole position del GP d’Italia. L’alfiere della Ducati del Team Gresini ha timbrato 1:46.156 e si è guadagnato la partenza al parlo, precedendo le Ducati del Mooney VR46: Marco ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Oggi pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del GP d’, tappa del Mondialeche si disputa sul circuito del Mugello. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto in terra toscana, lungo una delle piste più iconiche dell’intero calendario. Si è assegnata lae si è definita ladiper la gara di domani, i centauri non si sono risparmiati sul giro secco e il Gran Premio si preannuncia particolarmente infuocato. Fabio Diha conquistato ladel GP d’. L’alfiere della Ducati del Team Gresini ha timbrato 1:46.156 e si è guadagnato laal parlo, precedendo le Ducati del Mooney VR46: Marco ...

