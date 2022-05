Gianluca Vacchi, gli audio contro i domestici: 'Mi sono rotto i cog.. le metto le mani addosso, li multo' (Di sabato 28 maggio 2022) Prima la denuncia della colf filippina e ora gli audio. Guai per Gianluca Vacchi che, secondo gli audio pubblicati da Repubblica, avrebbe trattato male i suoi domestici. Si sente la voce dell'... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Prima la denuncia della colf filippina e ora gli. Guai perche, secondo glipubblicati da Repubblica, avrebbe trattato male i suoi. Si sente la voce dell'...

Advertising

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - neXtquotidiano : “Dopo aver alzato la voce si scusava”, così alcuni dipendenti difendono Gianluca #Vacchi dalle accuse | VIDEO - deimiracoli : RT @Lisaonthesofa: Gianluca Vacchi: 'Ho 54 anni e ne dimostro 20 in meno'. Lenny Kravitz, 58 anni: -