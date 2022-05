F1 GP Monaco 2022, Perez: “Sono sorpreso che Sainz mi sia venuto addosso” (Di sabato 28 maggio 2022) “Sto bene, credo ci sia stato un problema tecnico”. Queste le prime parole di Sergio Perez, che ha lasciato il centro medico dopo l’incidente nel Q3 del GP di Monaco. Il messicano della Red Bull, finito a muro, scatterà comunque dalla terza posizione: “É un peccato perché avevamo più passo, anche se non penso per poter insidiare la pole. Oggi abbiamo sbagliato la strategia gomme, avevo perso energia già alla curva 1”. Infine, ‘Checo’ ha descritto nel dettaglio l’incidente: “In sostanza stavo cercando di recuperare il tempo che avevo perso alla curva 8, che per me era sempre stata difficile; ho cercato di accelerare ma ho sentito che il posteriore non aveva aderenza con la gomma, quindi ho girato e l’ho perso. Sono rimasto sorpreso che Carlos mi sia venuto addosso”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Sto bene, credo ci sia stato un problema tecnico”. Queste le prime parole di Sergio, che ha lasciato il centro medico dopo l’incidente nel Q3 del GP di. Il messicano della Red Bull, finito a muro, scatterà comunque dalla terza posizione: “É un peccato perché avevamo più passo, anche se non penso per poter insidiare la pole. Oggi abbiamo sbagliato la strategia gomme, avevo perso energia già alla curva 1”. Infine, ‘Checo’ ha descritto nel dettaglio l’incidente: “In sostanza stavo cercando di recuperare il tempo che avevo perso alla curva 8, che per me era sempre stata difficile; ho cercato di accelerare ma ho sentito che il posteriore non aveva aderenza con la gomma, quindi ho girato e l’ho perso.rimastoche Carlos mi sia”. SportFace.

