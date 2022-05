Dark web | l’invasione della propaganda Isis in tutta Italia

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Propaganda per terroristi islamici - juornoit : #Juorno #Propaganda per terroristi islamici - Carmen5633 : #VERONA PROPAGANDA #ISIS NEL DARK WEB, PERQUISIZIONI A DUE CITTADINI MAROCCHINI RESIDENTI REGOLARI NELLA BASSA VER… - infoitinterno : Propaganda per l'Isis sul dark web, perquisizioni anche a Rimini: 'Scaricato materiale dei terroristi' - Mary35999509 : RT @ChiodiDonatella: #COVID E #GUERRAUCRAINA E L'#ISIS CE LO SIAMO SCORDATO, MA È SEMPRE VIVO E LOTTA CONTRO DI NOI; A CASA NOSTRA Sequest… -

... un blitz volto a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall'utilizzo del. "Specie in un momento come questo - aggiunge - l'Unione europea e la Nato dovrebbero ...Propaganda per l'Isis sul, perquisizioni e sequestri in diverse città italiane da parte di Polizia di Stato e Carabinieri nell'ambito di un'operazione disposta dalla Procura di Roma per associazione con finalità di ...Controlli e perquisizioni in tutta Italia, tra i denunciati un giovane nordafricano residente a Rimini. Sequestrati computer e telefono ...Un giovane nella rete della Procura di Roma che ha individuato 29 persone coinvolte in tutta Italia. Tra il materiale scaricato c’erano anche manuali di combattimento e di auto-addestramento militare ...