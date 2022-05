Cinghiale infetto a Labaro | così a Roma si allarga la zona rossa

(Di sabato 28 maggio 2022) Iltrovato quattro giorni fa in via Clauzetto, trae Prima Porta, è il caso su cui stanno ragionando in queste ore gli esperti chiamati a gestire la diffusione della peste suina. L'animale era per strada, vicino a una scuola e alle case, ben oltre i confini dell'attualeche, in quell'area, si ferma al Raccordo anulare e che alla luce di questi aggiornamenti, con ogni probabilità, sarà ampliata. A recuperare la carcassa è stato il personale del Parco di Veio, nonostante fosse di poco fuori dai confini della riserva. A rivelare la presenza di un caso positivo aè stata ieri la Asl1, invitata al consiglio municipale del XV. Il ritrovamento è stato definito «inspiegabile» dai direttori del Dipartimento prevenzione, ...

Advertising

tempoweb : Peste suina a Roma, cinghiale infetto a Labaro - infoitinterno : Peste suina, cinghiale infetto nel Reatino | Subito piani abbattimenti, a caccia 5 mesi - ADeLuca_SlcCgil : Siamo alla caccia giornalistica del #cinghiale infetto! #Roma -

TuttOggi

Nuovo caso di peste suina africana nel Lazio. Unè stato rinvenuto nel comune di Borgo Velino, in provincia di Rieti, a pochi chilometri dal confine. E in Umbria sale l'allerta. L'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca ......aiuto ai cacciatori - Attenzione alta in Umbria dopo il caso a soli 50 km Il caso del... Quattordici finora quelli accertati, tra cui appunto l'animalerinvenuto nel Reatino, a una ... Peste suina, cinghiale infetto nel Reatino | Subito piani abbattimenti, a caccia 5 mesi Il cinghiale infetto trovato quattro giorni fa in via Clauzetto, tra Labaro e Prima Porta, è il caso su cui stanno ragionando in queste ore ...Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, delegato dal ministro Speranza per l’emergenza Psa, ritiene infatti indispensabile ridurre il numero di cinghiali per arginare la possibile diffusione dell ...