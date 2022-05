Chi sono io da sola dopo di te (Di sabato 28 maggio 2022) Preservare la propria individualità: è questo il monito da non dimenticare quando intraprendiamo una relazione sentimentale, perché conosciamo tutti molto bene l’importanza di ritagliarsi degli spazi personali e individuali quando quell’io si trasforma in un noi. Eppure in quel noi riconoscersi come singolo diventa difficile. Perché c’è un intreccio di sensazioni, di emozioni, di momenti e di corpi che si fondono tra loro. E capire dove comincia uno e finisce l’altro è quasi impossibile. Una sensazione bellissima e potente, questa, che al contempo fa paura, perché non si può spiegare. In mezzo a questo, poi, ci sono le abitudini, quelle dolci, banali e a volte persino fastidiose che caratterizzano la quotidianità condivisa e tutti quegli attimi che sono destinati a ritagliarsi spazi troppo ingombranti nel cuore e nella mente che riaffiorano in forma di ... Leggi su dilei (Di sabato 28 maggio 2022) Preservare la propria individualità: è questo il monito da non dimenticare quando intraprendiamo una relazione sentimentale, perché conosciamo tutti molto bene l’importanza di ritagliarsi degli spazi personali e individuali quando quell’io si trasforma in un noi. Eppure in quel noi riconoscersi come singolo diventa difficile. Perché c’è un intreccio di sensazioni, di emozioni, di momenti e di corpi che si fondono tra loro. E capire dove comincia uno e finisce l’altro è quasi impossibile. Una sensazione bellissima e potente, questa, che al contempo fa paura, perché non si può spiegare. In mezzo a questo, poi, cile abitudini, quelle dolci, banali e a volte persino fastidiose che caratterizzano la quotidianità condivisa e tutti quegli attimi chedestinati a ritagliarsi spazi troppo ingombranti nel cuore e nella mente che riaffiorano in forma di ...

