"C'è una telecamera nella doccia": scandalo in ospedale (Di sabato 28 maggio 2022) Le infermiere dell'ospedale di Empoli (in provincia di Firenze) si sono rivolte ai carabinieri dopo aver scoperto negli spogliatoi una telecamera collegata a un monitor. Qualcuno le spiava di nascosto mentre facevano la doccia Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Le infermiere dell'di Empoli (in provincia di Firenze) si sono rivolte ai carabinieri dopo aver scoperto negli spogliatoi unacollegata a un monitor. Qualcuno le spiava di nascosto mentre facevano la

