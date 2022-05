Carolina Marconi, dopo la chemio arriva la confessione: “Per me è troppo” (Di sabato 28 maggio 2022) Carolina Marconi si sta battendo per una legge sul Diritto all’oblio oncologico: i dettagli della sua esperienza personale. Prosegue senza sosta la lotta di Carolina Marconi, la showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana che ha sconfitto un tumore al seno. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dovuto sottoporsi ad una chemioterapia che l’ha resa sterile, ma nonostante ciò non ha abbandonato quello che è il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare mamma. Una battaglia, quella di Carolina Marconi, che l’ha portata a lanciare una raccolta firme per chiedere il rispetto dei diritti delle persone guarite da un tumore. Al momento, infatti, la legge italiana impedisce ai guariti dal cancro di adottare un figlio. Ma non è tutto, perché ... Leggi su topicnews (Di sabato 28 maggio 2022)si sta battendo per una legge sul Diritto all’oblio oncologico: i dettagli della sua esperienza personale. Prosegue senza sosta la lotta di, la showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana che ha sconfitto un tumore al seno. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dovuto sottoporsi ad unaterapia che l’ha resa sterile, ma nonostante ciò non ha abbandonato quello che è il suo più grande sogno, ovvero quello di diventare mamma. Una battaglia, quella di, che l’ha portata a lanciare una raccolta firme per chiedere il rispetto dei diritti delle persone guarite da un tumore. Al momento, infatti, la legge italiana impedisce ai guariti dal cancro di adottare un figlio. Ma non è tutto, perché ...

