Carnevale | “Deulofeu è fortissimo | lo vedrei bene al Napoli dietro Osimhen ma ' '

(Di sabato 28 maggio 2022): “è un fuoriclasse, loma spero che resti a Udine” Andrea,responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato a margine del premio ‘Miti dello Sport‘ consegnato nell’evento Summer Show svoltosi nel Cilento. Queste le sue parole: “? È un ragazzo, ha recuperato in pieno. -afferma-m Ha fatto la bellezza di 13 gol, tantissimi assist. Mi auguro che rimanga a Udine, perché così ci sarà meno sofferenza per noi. L’Udinese è una squadra piccola, quest’anno ci siamo salvatigrazie ae Beto. -proseguepuò giocare nelle grandi ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Carnevale: “Deulofeu è un fuoriclasse, lo vedrei bene dietro Osimhen ma spero che resti a Udine” https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Carnevale: “Deulofeu è un fuoriclasse, lo vedrei bene dietro Osimhen ma spero che resti a Udine” https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Carnevale: “Deulofeu è un fuoriclasse, lo vedrei bene dietro Osimhen ma spero che resti a Udine” https://t.co… - napolimagazine : UDINESE - Carnevale: “Deulofeu è un fuoriclasse, lo vedrei bene dietro Osimhen ma spero che resti a Udine” - apetrazzuolo : UDINESE - Carnevale: “Deulofeu è un fuoriclasse, lo vedrei bene dietro Osimhen ma spero che resti a Udine” -

Il dirigente dei friulani non esclude un trasferimento al Napoli per il giocatore Andrea, dirigente capo scouting dell'Udinese, ha parlato a margine del premio 'Miti dello Sport' ......Ai microfoni di CalcioNapoli24 , in esclusiva , ha parlato Andreasu Beto,e Pafundi Sempre bello trovarsi insieme a tanti amici "Amo la Costiera, da Napoli in su. E' ...Il dirigente dell’Udinese, Andrea Carnevale parla dopo dopo l’evento del premio “miti dello sport” al summer show di Deulofeu. Il dirigente e capo osservatori dell’Udinese, Andrea Carnevale parla dopo ...Dopo una grande annata, la migliore della sua storia recente, Gerard Deulofeu si sente pronto al grande salto. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, ha chiesto ...