Bilancio, Imu e Tari – Fioretti (Pd): "Programmare per evitare ulteriori difficoltà a famiglie e imprese" (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Lo slittamento dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione al 31 maggio è l'occasione per mettere in atto azioni utili a fronteggiare l'aumento dei costi". Inizia così la nota stampa di Floriana Fioretti, capogruppo del Partito Democratico a palazzo Mosti. "Gli effetti dei rincari energetici e i riflessi che questi determineranno sulla capacità di acquisto degli italiani incideranno notevolmente sui bilanci familiari. L'aumento, in base alle autorevoli stime nazionali, dovrebbe pesare 2.200 euro in più a famiglia. In tanti, purtroppo, si troveranno in gravi difficoltà e dovranno scegliere se pagare energia, gas e benzina per andare a lavorare oppure versare tasse e tributi comunali. In quest'ottica, – prosegue l'esponente Dem – è compito di un'amministrazione comunale recuperare i ritardi nella ...

