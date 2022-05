Bayern Monaco, fissate le visite di Gravenberch. Attesa per l’annuncio (Di sabato 28 maggio 2022) Ryan Gravenberch pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. fissate le visite mediche prima dell’annuncio Come riferito da Fabrizio Romano, sono giorni decisivi per l’ufficialità di Ryan Gravenberch al Bayern Monaco. Il club ha già fissato le visite mediche del giocatore per la prossima settimana. Accordo totale con l’Ajax, mentre l’olandese si legherà al club tedesco fino all’estate del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Ryanpronto a diventare un nuovo giocatore dellemediche prima delCome riferito da Fabrizio Romano, sono giorni decisivi per l’ufficialità di Ryanal. Il club ha già fissato lemediche del giocatore per la prossima settimana. Accordo totale con l’Ajax, mentre l’olandese si legherà al club tedesco fino all’estate del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sc_salvatore : RT @viasyba: Boh il Bayern Monaco prende Gravenberch, Mazraoui e Mané per meno di 60 mln e noi dobbiamo leggere (e finanziare) il Sassuolo… - CalcioNews24 : #BayernMonaco, fissate le visite mediche di #Gravenberch ?? - lionpaki79 : @mirkonicolino Per come parla lui è il Procuratore dovrebbe andare al real Madrid. È un campione già formato, nessu… - biscone69 : RT @Interismo8: Ricordiamo che al primo anno #Conte ritenne inadatto #Perisic e lo mandò al Bayern Monaco (dove vinse tutto) per dare quel… - fortzjmx : RT @_treacherous_13: Voglio un comunicato stile bayern monaco con tutti i rinnovi della prossima stagione, se le due bionde non firmano min… -