Atletica | Gianmarco Tamberi non decolla | il Campione Olimpico si ferma a 2 15 a Trieste

Gianmarco Tamberi non è riuscito a decollare al Meeting di Trieste. Il Campione Olimpico di salto in alto ha deluso le aspettative della vigilia, fermandosi molto lontano da quote interessanti per un fuoriclasse del suo calibro. Il marchigiano ha infatti superato la modesta misura di 2.15 al primo tentativo, poi è incappato in un errore a 2.20 e ha deciso di passare direttamente a 2.23, dove però le due restanti prove a disposizione si sono rivelate insufficienti per raggiungere l'obiettivo. Si tratta di un importante passo indietro rispetto alla scorsa settimana, quando superò 2.25 a Birmingham e concluse al secondo posto nella tappa della Diamond League. In precedenza aveva fatto il suo esordio stagionale all'aperto con 2.20 a Doha.

