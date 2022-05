Ascolti TV | Venerdì 27 maggio 2022. Bene Domenica In Show (2,9 mln – 19.1%) che batte L’Isola (2,2 mln – 18.3%). Exploit del Giro all’Arrivo (22.3%) (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier - Domenica In Show Nella serata di ieri, Venerdì 27 maggio 2022, su Rai1 Domenica In Show, in onda dalle 21:37 alle 00:09, ha conquistato 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi dalle 21:46 alle 1:24 ha incollato davanti al video 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3% (La Isla Bonita dalle 1:27 alle 1:33 a 977.000 e il 26.2%). In sovrapposizione Domenica In Show 2.860.000 (18.91%) vs L’Isola dei Famosi 2.452.000 (16.21%). Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.039.000 spettatori (5.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 957.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 I Predoni ha raccolto 1.126.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Bombshell – La voce dello scandalo è seguito da 751.000 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 28 maggio 2022) Mara Venier -InNella serata di ieri,27, su Rai1In, in onda dalle 21:37 alle 00:09, ha conquistato 2.928.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5dei Famosi dalle 21:46 alle 1:24 ha incollato davanti al video 2.204.000 spettatori con uno share del 18.3% (La Isla Bonita dalle 1:27 alle 1:33 a 977.000 e il 26.2%). In sovrapposizioneIn2.860.000 (18.91%) vsdei Famosi 2.452.000 (16.21%). Su Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.039.000 spettatori (5.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 957.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 I Predoni ha raccolto 1.126.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Bombshell – La voce dello scandalo è seguito da 751.000 ...

Advertising

infoitcultura : Domenica In Show, Mara Venier vola: grandi ascolti anche di venerdì - ConcitaBorrelli : “Mara Venier regina degli ascolti tv nella prima serata di venerdì 27 maggio. Lo speciale Domenica In Show in occas… - RitaC70 : Ascolti tv di venerdì 27 maggio 2022: Domenica In Show (19.1%), Isola dei Famosi (18.3%) | Dati Auditel… - AndreaD61425392 : RT @_maridl: Perché questo ?? in ascolti e ascoltatori? 1. TS è un boppone 2. ??ritmi di stream fandom 3. il venerdì con le nuove uscite ci… - ParliamoDiNews : Ascolti Tv in Europa, venerdì 27 maggio 2022 - -