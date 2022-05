Andreazzoli: «Spalletti è un giochista che ha tracciato un solco e, già per questo, risulta vincente» (Di sabato 28 maggio 2022) Il Foglio Sportivo intervista Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli che quest’anno ha fatto penare un po’ tutti, sicuramente il Napoli. «questo mestiere non è solo preparare le partite e andare in campo. Avrai sempre a che fare con milioni di persone e, per questo, serve oggettività e coerenza, altrimenti ti smascherano. Penso mi apprezzino perché sono sempre me stesso e dico quello che penso». Nel 2003 Luciano Spalletti lo chiamò a Udine come suo vice. «Diciotto anni di battaglie nelle serie minori, poi arrivò la sua chiamata. Lì iniziai a sentire un odore particolare. A Udine e poi a Roma dove mi sarei misurato con l’alto livello e i calciatori importanti. Già vere aziende per i soldi che portavano a casa. Poi, però, i rapporti sul campo tornavano sempre all’origine e io, posso dirlo, non sono mai sceso a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Il Foglio Sportivo intervista Aurelio, tecnico dell’Empoli che quest’anno ha fatto penare un po’ tutti, sicuramente il Napoli. «mestiere non è solo preparare le partite e andare in campo. Avrai sempre a che fare con milioni di persone e, per, serve oggettività e coerenza, altrimenti ti smascherano. Penso mi apprezzino perché sono sempre me stesso e dico quello che penso». Nel 2003 Lucianolo chiamò a Udine come suo vice. «Diciotto anni di battaglie nelle serie minori, poi arrivò la sua chiamata. Lì iniziai a sentire un odore particolare. A Udine e poi a Roma dove mi sarei misurato con l’alto livello e i calciatori importanti. Già vere aziende per i soldi che portavano a casa. Poi, però, i rapporti sul campo tornavano sempre all’origine e io, posso dirlo, non sono mai sceso a ...

