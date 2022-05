Winnie The Pooh diventa horror: in arrivo lo slasher Blood and Honey (Di venerdì 27 maggio 2022) Svelate le prime immagini di Winnie The Pooh: Blood and Honey, horror slasher che vedrà protagonista il celebre orsetto Disney qui in versione decisamente inedita. Il personaggio di Winnie the Pooh è libero dai diritti dal 1 gennaio 2022. C'è chi ne ha subito approfittato trasformando la storia per bambini di A.A. Milne in un film horror slasher di produzione inglese intitolato Winnie The Pooh: Blood and Honey. Le riprese di Winnie The Pooh: Blood and Honey si sono concluse poche settimane fa e le prime foto sono ttrapelate in rete via social media, offrendo un primo sguardo a una ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 maggio 2022) Svelate le prime immagini diTheandche vedrà protagonista il celebre orsetto Disney qui in versione decisamente inedita. Il personaggio ditheè libero dai diritti dal 1 gennaio 2022. C'è chi ne ha subito approfittato trasformando la storia per bambini di A.A. Milne in un filmdi produzione inglese intitolatoTheand. Le riprese diTheandsi sono concluse poche settimane fa e le prime foto sono ttrapelate in rete via social media, offrendo un primo sguardo a una ...

