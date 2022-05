Vaiolo delle scimmie | Mosca accusa gli Usa | «Indagare su 4 laboratori statunitensi in Nigeria»

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il ministero della Difesa russo ha insinuato che gli Stati Uniti siano responsabili della diffusione deldal momento che «controllano quattro bioin, Paese d’origine del virus». Come riporta la Tass, il ministero ha chiesto all’Oms di aprire un’inchiesta in merito. «Sullo sfondo di numerosi casi di violazionidei requisiti di biosicurezza e di conservazione negligente di biomateriali patogeni, chiediamo disulle attività deini finanziati dagli Usa ad Abuja, Zaria, Lagos e informare la comunità mondiale sui suoi risultati», ha dichiarato Igor Kirillow, capo della “Russian radiation, chemical and biological protection force”. Leggi anche: La festa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, arriva la circolare del ministero della Salute. Possibile la quarantena in alcuni casi, da v… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, Costa: 'Disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino, pronti a procedere qualora ve ne… - calcaralaura : RT @AxlGuidato: Scarico di dati Pfizer sugli effetti collaterali del vaccino Covid: Il vaiolo delle scimmie è il rebranding dell'herpes zos… - Dandrea8D : La prima foto ingrandita al microscopio del Vaiolo delle scimmie. -

Il ministero della Difesa russo ha insinuato che gli Stati Uniti siano responsabili della diffusione delscimmie dal momento che "controllano quattro biolaboratori in Nigeria, Paese d'origine del virus". Come riporta la Tass , il ministero ha chiesto all'Oms di aprire un'inchiesta in merito. ...I casi totali discimmie in Italia salgono a sette, ma sono decine in tutta l'Unione europea (senza alcun decesso). Per questo, dal Ministero della Salute arriva una circolare con indicazioni a cittadini ...Abbiamo chiesto ai Paesi di essere più vigili e loro rilevano più casi. Secondo Sylvie Briand, direttrice dell’Emergency Preparedness dell’Oms, “il numero dei casi potrebbe aumentare nei prossimi gior ...Secondo l'Oms, il ceppo dell'Africa occidentale dell'agente eziologico del vaiolo delle scimmie arriva proprio dalla Nigeria. Igor Kirillov, capo dei reparti di radioterapia, protezione chimica e ...