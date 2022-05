Uomini e Donne: Tina Cipollari Nel Mirino di Una Ex Tronista! (Di venerdì 27 maggio 2022) Tina Cipollari è nota per il suo fare irruento in quel di Uomini e Donne. Quando c’è da dire qualcosa non si tira certo indietro ma, spesso e volentieri, esagera. L’opinionista arriva quasi all’insulto e questo non piace a gran parte del pubblico, compresa un’ex tronista del programma, che ha scritto parole al vetriolo contro la nostra Tina. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda! Un’ex tronista lancia parole di fuoco contro Tina Cipollari A Uomini e Donne non si può mai stare tranquilli. Parte del pubblico non sta apprezzando molto quanto sta andando in onda nelle ultime puntate. Dopo la brutta pagina di televisione che ci hanno riservato Ida e Riccardo, anche la nostra Tina Cipollari non è stata da ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 27 maggio 2022)è nota per il suo fare irruento in quel di. Quando c’è da dire qualcosa non si tira certo indietro ma, spesso e volentieri, esagera. L’opinionista arriva quasi all’insulto e questo non piace a gran parte del pubblico, compresa un’ex tronista del programma, che ha scritto parole al vetriolo contro la nostra. Ma ecco tutti i dettagli della vicenda! Un’ex tronista lancia parole di fuoco contronon si può mai stare tranquilli. Parte del pubblico non sta apprezzando molto quanto sta andando in onda nelle ultime puntate. Dopo la brutta pagina di televisione che ci hanno riservato Ida e Riccardo, anche la nostranon è stata da ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Aquila, con squadra Lega, a sostegno del candidato sindaco Biondi, donne e uomini pronti a prendersi cura della p… - meb : Lo #sport ha un potere enorme: rappresenta un esempio per tanti bambini e bambine. Per questo ha una responsabilità… - ale_dibattista : #OstinatieContrari podcast con personaggi in lotta per la giustizia, per la cultura, per la verità. Uomini e donne… - tabarro63 : RT @CislNazionale: “Per ricostruire il Paese è fondamentale rilanciare un messaggio forte che punti al risveglio delle coscienze, al matura… - Alex02289148 : @EmanuelaErre Un vecchietto una volta mi disse che le donne hanno un'arma tra le gambe. E che se volessero, potrebb… -