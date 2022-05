Uomini e Donne, Marco e il retroscena su Ida: «Sgradevole sensazione» (Di venerdì 27 maggio 2022) Marco Alabiso è il cavaliere che Ida Platano ha eliminato da Uomini e Donne per viversi tranquillamente il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. L'uomo, a distanza di qualche giorno dalla sua uscita, ha rilasciato qualche dichiarazione interessante, compreso uno strano aneddoto su una sua uscita con lei. Uomini e Donne: Marco e il retroscena su Ida Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Marco Alabiso ha parlato della sua conoscenza con Ida Platano. Quest'ultima ha deciso di interrompere la frequentazione dopo che in studio è tornato l'ex fidanzato storico Riccardo Guarnieri. I due, almeno all'inizio, hanno ripreso a parlare come se non fosse passato un minuto dall'addio, poi sono tornati a litigare come un ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 27 maggio 2022)Alabiso è il cavaliere che Ida Platano ha eliminato daper viversi tranquillamente il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. L'uomo, a distanza di qualche giorno dalla sua uscita, ha rilasciato qualche dichiarazione interessante, compreso uno strano aneddoto su una sua uscita con lei.e ilsu Ida Intervistato daMagazine,Alabiso ha parlato della sua conoscenza con Ida Platano. Quest'ultima ha deciso di interrompere la frequentazione dopo che in studio è tornato l'ex fidanzato storico Riccardo Guarnieri. I due, almeno all'inizio, hanno ripreso a parlare come se non fosse passato un minuto dall'addio, poi sono tornati a litigare come un ...

