Tutta la skincare routine prima e dopo l'applicazione di una maschera viso (Di venerdì 27 maggio 2022) La maschera per il viso è ormai diventata un vero e proprio must have per un aspetto sempre fresco e curato. Quello che però ancora in molti non sanno è che sia prima che dopo la sua applicazione si dovrebbe procedere con una skincare completa. Quali prodotti utilizzare dunque per intensificare l'effetto delle maschere viso? Scopriamolo insieme. La beauty routine prima della maschera prima di applicare la maschera per il viso, indipendentemente dalla sua composizione, è fondamentale preparare la pelle e sono due gli step fondamentali: la detersione e l'esfoliazione. #1 Detersione profonda del viso Uno step che dunque possiamo considerare obbligatorio è quello che ...

