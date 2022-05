Super Sticazzi, torna in libreria l’inventrice del “metodo” dello sticazzismo: ecco un’anticipazione (Di venerdì 27 maggio 2022) torna in libreria per Aliberti il Supereroe dello Sticazzismo. Carla Ferguson Barberini, inventrice del metodo Sticazzi e autrice del best seller omonimo, ha scritto un libro tutto nuovo. Si intitola “Super Sticazzi. La filosofia del metodo e l’arte di sbattersene il c***”. Questo libro vuole essere un invito a una allegra e consapevole presa di posizione nei confronti di tutto ciò che non va nella nostra vita quotidiana. Il metodo viene applicato e attualizzato ai nuovi scenari che la vita di questi ultimi anni ci presenta: come, per esempio, allo smart working, che sta rivoluzionando la nostra quotidianità. Non manca un doveroso approfondimento storico sugli Sticazzi che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)inper Aliberti ileroesmo. Carla Ferguson Barberini, inventrice dele autrice del best seller omonimo, ha scritto un libro tutto nuovo. Si intitola “. La filosofia dele l’arte di sbattersene il c***”. Questo libro vuole essere un invito a una allegra e consapevole presa di posizione nei confronti di tutto ciò che non va nella nostra vita quotidiana. Ilviene applicato e attualizzato ai nuovi scenari che la vita di questi ultimi anni ci presenta: come, per esempio, allo smart working, che sta rivoluzionando la nostra quotidianità. Non manca un doveroso approfondimento storico sugliche hanno ...

Arypigliate : @borderborder_ @amicizialand É come quando andarono in competizione lotr e hp, lotr tutta la vita proprio. Sticazzi… - jneverwalkalone : @lightykie Io non faccio l'orientale ma comunque ho sempre a che fare con le lingue e mi sento super stupida, indie… - SILVERYW4VES : settimana scorsa sono stata super in ansia per ricevere una risposta per quel curriculum che ho inviato oggi ripens… - _cuorescuro : @margheisi Eh sticazzi! hai battuto pure @trattomale che è un super pro! Complimenti! :-D -