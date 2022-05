Roland Garros 2022, risultati donne 27 maggio: bene Trevisan, Gauff e Teichmann, eliminate Azarenka e Bencic (Di venerdì 27 maggio 2022) La prima settimana del Roland Garros 2022 è ormai agli sgoccioli e prosegue l'”ecatombe” di teste di serie per quanto riguarda il torneo di singolare femminile. Quest’oggi si sono disputati i terzi turni della parte bassa del tabellone, in cui a questo punto sono veramente in tante a poter sognare in grande. L’Italia del tennis nel frattempo sorride per l’ottava vittoria consecutiva di Martina Trevisan, che ha battuto 6-3 6-4 l’australiana Daria Saville (ex Gavrilova) conquistando il pass per gli ottavi di finale in cui se la vedrà con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, brava ad imporsi in due set tirati (6-4 7-6) sulla tedesca Angelique Kerber. In uno dei match più belli di giornata, la canadese Leylah Fernandez ha estromesso dal Roland Garros la svizzera Belinda ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) La prima settimana delè ormai agli sgoccioli e prosegue l'”ecatombe” di teste di serie per quanto riguarda il torneo di singolare femminile. Quest’oggi si sono disputati i terzi turni della parte bassa del tabellone, in cui a questo punto sono veramente in tante a poter sognare in grande. L’Italia del tennis nel frattempo sorride per l’ottava vittoria consecutiva di Martina, che ha battuto 6-3 6-4 l’australiana Daria Saville (ex Gavrilova) conquistando il pass per gli ottavi di finale in cui se la vedrà con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, brava ad imporsi in due set tirati (6-4 7-6) sulla tedesca Angelique Kerber. In uno dei match più belli di giornata, la canadese Leylah Fernandez ha estromesso dalla svizzera Belinda ...

