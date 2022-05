Paolo Del Debbio, caos durante la pubblicità | I microfoni erano ancora aperti (Di venerdì 27 maggio 2022) durante la diretta di “Dritto e Rovescio”, Paolo del Debbio si è trovato a dover mandare la pubblicità. Negli ultimi secondi, però, si è sentito tutto Paolo del Debbio (Screen da Twitter)Anche Dritto e Rovescio sono ormai molti mesi che si occupa della guerra in Ucraina. Il conflitto tra i paesi di Zelensky e Putin sta catalizzando l’attenzione di tutta l’Europa e le sue conseguenze, politiche ed economiche, stanno coinvolgendo gran parte del continente. Paolo del Debbio ha deciso di dare voce a tutte le opinioni in merito alla guerra, anche a quelle più difficilmente condivisibili, ma non sempre questo gli porta vantaggio. Proprio durante la puntata di giovedì 26 maggio, Paolo del Debbio ha mandato la ... Leggi su specialmag (Di venerdì 27 maggio 2022)la diretta di “Dritto e Rovescio”,delsi è trovato a dover mandare la. Negli ultimi secondi, però, si è sentito tuttodel(Screen da Twitter)Anche Dritto e Rovescio sono ormai molti mesi che si occupa della guerra in Ucraina. Il conflitto tra i paesi di Zelensky e Putin sta catalizzando l’attenzione di tutta l’Europa e le sue conseguenze, politiche ed economiche, stanno coinvolgendo gran parte del continente.delha deciso di dare voce a tutte le opinioni in merito alla guerra, anche a quelle più difficilmente condivisibili, ma non sempre questo gli porta vantaggio. Propriola puntata di giovedì 26 maggio,delha mandato la ...

