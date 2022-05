Orientamento professionale e sviluppo tecnologico, un nuovo progetto di Microgame e Unisannio (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Orientamento professionale e sviluppo di tecnologie al servizio dell’industria italiana del gioco. Sono questi i due pilastri su cui poggia il nuovo progetto promosso da Microgame e dall’Università degli Studi del Sannio. L’azienda italiana leader del mercato del gaming e il prestigioso ateneo sannita, che annovera nella sua offerta formativa uno dei più accreditati corsi di studi in Ingegneria informatica del Paese, hanno dato avvio ad una nuova collaborazione. Con un seminario dal titolo “Architetture software e infrastrutture hardware applicate al gaming on line”, si è inaugurata una serie di incontri di Orientamento in uscita dal percorso degli studi durante i quali vengono approfondite le tecnologie sviluppate dalla software ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –di tecnologie al servizio dell’industria italiana del gioco. Sono questi i due pilastri su cui poggia ilpromosso dae dall’Università degli Studi del Sannio. L’azienda italiana leader del mercato del gaming e il prestigioso ateneo sannita, che annovera nella sua offerta formativa uno dei più accreditati corsi di studi in Ingegneria informatica del Paese, hanno dato avvio ad una nuova collaborazione. Con un seminario dal titolo “Architetture software e infrastrutture hardware applicate al gaming on line”, si è inaugurata una serie di incontri diin uscita dal percorso degli studi durante i quali vengono approfondite le tecnologie sviluppate dalla software ...

