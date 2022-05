Lucia, morta e fatta a pezzi nella vasca da bagno. Era in stato di decomposizione (Di venerdì 27 maggio 2022) morta e fatta a pezzi. Il corpo di Lucia Cipriano, 84 anni, era nella vasca da bagno, in evidente stato di decomposizione. Ma i segni di violenza sul cadavere erano ancora evidenti. I carabinieri stanno indagando per omicidio. RICOSTRUZIONE A trovarla nella sua abitazione, in una palazzina di via Boves, a Melzo, comune dell’hinterland est di Milano giovedì mattina, 26 maggio, intorno alle 10, è stata una parente, che non la sentiva da giorni. Appena ha visto la pensionata morta ha chiesto aiuto al 112. A trovarla nella sua abitazione, intorno alle 10, è stata una delle tre figlie, che abita a Trento. Da giorni, non aveva notizie della madre, che viveva sola, e dal Trentino è arrivata ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 27 maggio 2022). Il corpo diCipriano, 84 anni, erada, in evidentedi. Ma i segni di violenza sul cadavere erano ancora evidenti. I carabinieri stanno indagando per omicidio. RICOSTRUZIONE A trovarlasua abitazione, in una palazzina di via Boves, a Melzo, comune dell’hinterland est di Milano giovedì mattina, 26 maggio, intorno alle 10, è stata una parente, che non la sentiva da giorni. Appena ha visto la pensionataha chiesto aiuto al 112. A trovarlasua abitazione, intorno alle 10, è stata una delle tre figlie, che abita a Trento. Da giorni, non aveva notizie della madre, che viveva sola, e dal Trentino è arrivata ...

