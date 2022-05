LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: Nakagami vola nella FP1, 3° Bagnaia e 5° Bastianini. Dalle 14.10 la FP2 (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento per la FP2 alle 14.10. 10.47: Enea Bastianini ha concluso in quinta posizione a 0.524 da Nakagami che ha provato a migliorare nell’ultimo tentativo, ma poi non ha trovato la prestazione nel t-4. Da notare come la prima Yamaha sia quella di Quartararo in 11ma posizione a 0.731. Difficile situazione anche per Marc Marquez in 19ma posizione a 1.213. 10.45: Il giapponese Nakagami ha ottenuto il miglior crono con il tempo di 1:46.662 con 0.408 di margine su Aleix Espargaró e su Francesco Bagnaia. Una grande prestazione della LCR Honda del nipponico che con una coppia di medie ha trovato un crono notevole. 10.42: Di seguito ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.50: E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento per la FP2 alle 14.10. 10.47: Eneaha concluso in quinta posizione a 0.524 dache ha provato a migliorare nell’ultimo tentativo, ma poi non ha trovato la prestazione nel t-4. Da notare come la prima Yamaha sia quella di Quartararo in 11ma posizione a 0.731. Difficile situazione anche per Marc Marquez in 19ma posizione a 1.213. 10.45: Il giapponeseha ottenuto il miglior crono con il tempo di 1:46.662 con 0.408 di margine su Aleix Espargaró e su Francesco. Una grande prestazione della LCR Honda del nipponico che con una coppia di medie ha trovato un crono notevole. 10.42: Di seguito ...

Advertising

corsedimoto : MOTOGP - Honda in vetta nelle prime libere MotoGP al Mugello, Takaaki Nakagami stampa il crono di riferimento. Ecco… - gponedotcom : Il giapponese di LCR di gran lunga il migliore nella prima sessione, mentre il capitano Marc soffre moltissimo. Ale… - CristianFracca3 : @VR46RacingTeam @MooneyGroup @VRRidersAcademy @MotoGP @Luca_Marini_97 @Marco12_B @ducaticorse @_Nicco23 @FIM_live… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Mugello: le prove libere in diretta LIVE #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ItalianGP - ClaudioSanti1 : RT @SkySportMotoGP: ?? ?? #VR46: 'Del Mugello 2006 non ricordo l'ultimo giro' ??? La lotta per la vittoria tra @ValeYellow46 e @LorisCapirossi… -