L'importanza di chiamarsi Tedros (Di venerdì 27 maggio 2022) Il capo dell’Oms affronta il suo secondo mandato con un’abile giravolta: da «amico» di Pechino (di cui copriva la reticenza sul virus) a forte critico dell’attuale strategia cinese di «zero Covid». E nel frattempo, con mossa quasi politica, si avvicina a Washington. Mentre il direttore generale dell’Oms, l’etiope Tedros Adhanom Ghebreyesus, unico candidato, si avvia verso un nuovo mandato, sembrano ormai lontani i tempi in cui i suoi fin troppo buoni rapporti con la Cina facevano discutere. Lo scorso 10 maggio il numero uno della sanità mondiale ha definito la politica cinese di tolleranza zero al Covid «non sostenibile» arrivando a puntare il dito persino sulle ricadute in termini di diritti umani. Una stoccata che il Dragone ha rimandato al mittente sollecitandolo ad «astenersi dal fare dichiarazioni irresponsabili». Un netto cambio di toni rispetto all’inizio ... Leggi su panorama (Di venerdì 27 maggio 2022) Il capo dell’Oms affronta il suo secondo mandato con un’abile giravolta: da «amico» di Pechino (di cui copriva la reticenza sul virus) a forte critico dell’attuale strategia cinese di «zero Covid». E nel frattempo, con mossa quasi politica, si avvicina a Washington. Mentre il direttore generale dell’Oms, l’etiopeAdhanom Ghebreyesus, unico candidato, si avvia verso un nuovo mandato, sembrano ormai lontani i tempi in cui i suoi fin troppo buoni rapporti con la Cina facevano discutere. Lo scorso 10 maggio il numero uno della sanità mondiale ha definito la politica cinese di tolleranza zero al Covid «non sostenibile» arrivando a puntare il dito persino sulle ricadute in termini di diritti umani. Una stoccata che il Dragone ha rimandato al mittente sollecitandolo ad «astenersi dal fare dichiarazioni irresponsabili». Un netto cambio di toni rispetto all’inizio ...

