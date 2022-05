Israele: Bennett conferma percorso 'Marcia di Gerusalemme' (Di venerdì 27 maggio 2022) Malgrado le minacce e gli avvertimenti giunti da parte palestinese, la 'Marcia delle Bandiere' di Gerusalemme si svolgerà domenica "lungo il percorso originale, così come avviene da decine di anni": ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Malgrado le minacce e gli avvertimenti giunti da parte palestinese, la 'delle Bandiere' disi svolgerà domenica "lungo iloriginale, così come avviene da decine di anni": ...

