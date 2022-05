Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (27/05/22) (Di venerdì 27 maggio 2022) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 27 maggio 2022) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

hamsik911 : @funny_dreamer16 Con un rapper di modena c’è l’articolo su isa e chia - graz16 : @tizianasullalun non credo sia una fonte attendibile....secondo voi Davide invita Jessica e non Jucas? il presunto… - graz16 : non credo sia una fonte attendibile....secondo voi Davide invita Jessica e non Jucas? il presunto articolo viene d… - aidalaverdadera : Isa e chia non ha fatto un articolo per Gigi mastro futuro genitore nel frattempo lui a Catania - lato_mio : @Topoona1 È per l'intervista di quel Simone, su Isa e Chia -