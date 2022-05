Il talento delle Kardashian di venderci il paese che amiamo (Di venerdì 27 maggio 2022) Non mi ricordo chi fu, nel 1992, a dire che “Mediterraneo” aveva vinto l’Oscar perché rappresentava l’Italia come piace vederla agli americani: in mutande. Ci ripenso spesso; forse «in canotta» sarebbe stata una dicitura più corretta: cinque anni fa, nella Modena raccontata da Aziz Ansari nella sua serie su Netflix, c’erano così tante canotte che sembrava il neorealismo non fosse mai finito. Guardando distrattamente gli Instagram di casa Kardashian, nel weekend, ho ricominciato a chiedermi che Italia vedessero trent’anni dopo gli americani, ma pure che Italia vedessero gli italiani. Quegli italiani che si lamentavano – causa discesa sulla località di villeggiatura delle Kardashian di pizzo ricoperte come madonne da un santuario ma con uso d’autoscatto – dell’involgarimento di Portofino. Ma quand’è che Portofino è stata non volgare, con ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 maggio 2022) Non mi ricordo chi fu, nel 1992, a dire che “Mediterraneo” aveva vinto l’Oscar perché rappresentava l’Italia come piace vederla agli americani: in mutande. Ci ripenso spesso; forse «in canotta» sarebbe stata una dicitura più corretta: cinque anni fa, nella Modena raccontata da Aziz Ansari nella sua serie su Netflix, c’erano così tante canotte che sembrava il neorealismo non fosse mai finito. Guardando distrattamente gli Instagram di casa, nel weekend, ho ricominciato a chiedermi che Italia vedessero trent’anni dopo gli americani, ma pure che Italia vedessero gli italiani. Quegli italiani che si lamentavano – causa discesa sulla località di villeggiaturadi pizzo ricoperte come madonne da un santuario ma con uso d’autoscatto – dell’involgarimento di Portofino. Ma quand’è che Portofino è stata non volgare, con ...

