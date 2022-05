Il patrimonio è illecito | niente dissequestro

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ricorso inammissibile sulla richiesta dibeni per 3 familiari di Gennaro Ferrara, finito nel mirino dell’Antimafia per estorsione e usura a luglio dello scorso anno. I sigilli alerano stati disposti sul presupposto del fumus nell’attribuzione fittizia, da parte di Gennaro Ferrara, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, alla figlia a cui erano intestate quote di alcune società e negozi. Contro l’ ordinanza del Tribunale di Salerno, la giovane aveva proposto ricorso per Cassazione. Scrivono gli ermellini con motivazioni rese note ieri: “il Riesame ha anzitutto valutato come le capacità economiche dei familiari, una priva del tutto priva di redditi, fossero (assolutamente) insufficienti per la costituzione e la gestione delle società e come le risorse per le dette costituzione ...